Партия Фицо поддержала подачу иска к Евросоюзу из-за запрета газа РФ
Партия Smer-SD («Направление – социальная демократия») поддерживает идею о подаче иска в отношении Евросоюза (ЕС) из-за запрета на поставки российского газа, заявил глава партии, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства. Его беседу с журналистами транслировало агентство TASR.
«Я говорю сейчас за себя, пока правительство не приняло решение, не говорю за другие политические партии, но что касается Smer-SD, то мы поддерживаем идею обжаловать это решение Европейской комиссии», – подчеркнул словацкий премьер.
3 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика подаст иск в Суд ЕС против руководства объединения в случае запрета на импорт российских нефти и газа. Он подчеркнул, что Будапешт выступит против диктатуры Брюсселя.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что после отказа от поставок из России европейские страны станут зависеть от более дорогих ресурсов. По словам представителя Кремля, это будет означать снижение конкурентоспособности государств ЕС и ускорение процесса по утрате лидирующего потенциала экономики в Европе.
Совет и представители парламента ЕС подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. В Европе решение объяснили стремлением создать устойчивый и независимый энергетический рынок объединения при сохранении безопасности поставок.