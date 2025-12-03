Газета
Главная / Политика /

Рада приняла проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд

Голосование по нему было перенесено из-за коррупционного скандала
Полина Петрусевич

Верховная рада одобрила проект государственного бюджета Украины на 2026 г., который предполагает дефицит в размере $47,5 млрд. Заседание транслировалось телеканалом «Рада».

За документ проголосовали 257 депутатов, 37 высказались против, а 24 воздержались. В первом чтении проект бюджета был утвержден 22 октября. Финальное голосование должно было состояться не позднее 1 декабря, однако в этот день парламент так и не смог прийти к единому решению.

Неофициальной причиной переноса голосования стал крупный коррупционный скандал с участием высокопоставленных украинских чиновников, сообщали источники издания «Экономическая правда» в парламенте.

На Украине заочно избрали меру пресечения Миндичу в виде заключения под стражу

Политика / Международные новости

Украинский депутат Ярослав Железняк подчеркивал, что в проекте госбюджета по-прежнему много недостатков: от популистских положений и существенного дефицита финансирования оборонной сферы до большого числа поправок, которые кабинет министров не учел. По его словам, утверждение бюджета является одним из ключевых условий, выдвинутых Международным валютным фондом (МВФ) и Евросоюзом (ЕС) для предоставления Украине дополнительной финансовой поддержки.

В сентябре «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники писала, что оборонный бюджет Украины также испытывает дефицит и до конца 2025 г. стране необходимо привлечь дополнительно 300 млрд гривен (около $7,3 млрд) для покрытия военных расходов.

Читайте также:Коллегия ЕК одобрила экспроприацию активов России
