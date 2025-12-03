Газета
Главная / Политика /

Стубб призвал финнов готовиться к миру на Украине

Ведомости
Полина Петрусевич

Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к миру на Украине и отметил, что его условия, скорее всего, не будут «справедливы» для Киева, передает телеканал MTV Uutiset.

Cтубб отметил, что в нынешней реальности «мир может быть либо хорошим, либо плохим, либо представлять собой некий компромисс». Финский глава подчеркнул, что гражданам страны нужно быть готовыми к моменту, когда этот мир наступит.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского главы Стив Уиткоффа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на повестке был американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других документа в этой области, направленных российской стороне. Переговоры шли почти пять часов.

The Economist, ссылаясь на источники, передавала, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может тянуться еще на не один месяц. Все зависит от того, будет ли Москва готова уступить и какая ситуация сложится на фронте.

Читайте также:Юрий Ушаков рассказал о подробностях переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером
