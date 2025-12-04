Трамп: встреча Уиткоффа и Путина прошла очень хорошо

Встреча состоялась 2 декабря в Кремле и продолжалась почти пять часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что обсуждался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре дополнительных документа, переданных российской стороне. По его словам, беседа была «весьма полезной, конструктивной и содержательной». Особое внимание уделили территориальным вопросам, «без которых РФ не видит решения кризиса».