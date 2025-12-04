Газета
Политика

Трамп: встреча Уиткоффа и Путина прошла очень хорошо

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». Об этом он сказал на мероприятии в Белом доме.

«Посмотрим, что будет дальше», – пояснил Трамп.

До этого Reuters со ссылкой на представителя администрации сообщал, что в Белом доме оценили переговоры Уиткоффа с Путиным как продуктивные.

Встреча состоялась 2 декабря в Кремле и продолжалась почти пять часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что обсуждался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре дополнительных документа, переданных российской стороне. По его словам, беседа была «весьма полезной, конструктивной и содержательной». Особое внимание уделили территориальным вопросам, «без которых РФ не видит решения кризиса».

Ушаков отметил, что конкретные формулировки стороны не обсуждали, сосредоточившись на сути предложений. По его словам, часть тезисов Москва готова принимать, по другим высказаны критические замечания. Он добавил, что стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу над долгосрочным урегулированием.

Читайте также:Ушаков: членство Украины в НАТО обсуждалось на переговорах РФ и США
