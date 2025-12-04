Захарова: РФ ответит на санкции Великобритании в отношении ГРУ
Россия намерена принять ответные меры в связи с новыми санкциями Великобритании против Главного разведывательного управления (ГРУ) и 11 физических лиц. Об этом «Коммерсанту» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Москва не признает нелегитимные санкции, которые Лондон вводит под надуманными предлогами в обход Совет Безопасности ООН. Она указала, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги. Британская сторона может быть уверена в их неотвратимости, констатировала дипломат.
19 ноября Великобритания внесла в санкционные списки три российские компании и четырех граждан РФ. Шесть из этих позиций были включены в перечень за действия в киберсфере, еще одна позиция попала в общий список антироссийских ограничений.
Президент РФ Владимир Путин 2 октября заявил, что Россия стала мировым рекордсменом по количеству санкций, введенных против нее. Глава государства отметил, что попытки изоляции страны не достигли цели: Москва продемонстрировала «высокую устойчивость» перед внешним давлением. Заявление прозвучало в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».