Захарова: РФ ответит на санкции Великобритании в отношении ГРУ

Захарова подчеркнула, что Москва не признает нелегитимные санкции, которые Лондон вводит под надуманными предлогами в обход Совет Безопасности ООН. Она указала, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги. Британская сторона может быть уверена в их неотвратимости, констатировала дипломат.