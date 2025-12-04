Путин: Россия не получала предложений о возвращении в G8
Тема возвращения России в «большую восьмерку» (G8, существовала с 1997 по 2014 г.) поднималась в ходе встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле, но приглашений вернуться в клуб не поступало. Об этом заявил глава государства в интервью India Today.
В том же интервью российский лидер говорил, что Москва не собирается возвращаться в G8. 27 ноября в ходе пресс-подхода Путин заявил, что не представляет, как в нынешней ситуации Москва будет посещать встречи «большой восьмерки», если вернется в состав объединения. При этом глава государства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов в данном формате, но соответствующих предложений не поступало.
Предложение о возвращении России в G8 появилось в проекте мирного плана, подготовленного США. Против инициативы выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Макрон пояснил, что условия для возвращения России в G8 «не сложились» и данный формат зависит от «единодушного согласия всех участников».
25 ноября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что возвращение России в G8 «определенно недопустимо». Она добавила, что Европа не может вернуться к привычному режиму.