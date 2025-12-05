Путин: РФ готова обеспечивать бесперебойные поставки топлива Индии

В августе президент США Дональд Трамп ввел для Индии дополнительную пошлину в размере 25% на покупку российской нефти, увеличив общий тариф до 50%. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома. Американский лидер также предупредил, что Вашингтон может распространить аналогичные меры и на других партнеров России.