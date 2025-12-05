Газета
Путин: РФ готова обеспечивать бесперебойные поставки топлива Индии

Ведомости

Россия готова обеспечивать Индии стабильные поставки топлива для поддержки динамично растущей экономики страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Трансляцию вел Кремль.

«Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», – отметил российский лидер.

По данным главы государства, торговля нефтью и нефтепродуктами между государствами, а также переработка российской нефти на индийских предприятиях осуществляются без сбоев и в плановом режиме.

В августе президент США Дональд Трамп ввел для Индии дополнительную пошлину в размере 25% на покупку российской нефти, увеличив общий тариф до 50%. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома. Американский лидер также предупредил, что Вашингтон может распространить аналогичные меры и на других партнеров России.

Премьер-министр Индии, комментируя ситуацию, заявил, что страна намерена защищать экономические интересы своего населения, даже если это приведет к существенным издержкам.

20 октября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что поставки российской нефти в Индию продолжаются. По его словам, угрозы США ввести дополнительные тарифы не возымели действия, и Нью-Дели сохраняет планы по дальнейшему импорту российского топлива.

