Путин: РФ искренне дорожит крепкой дружбой с Индией

По итогам переговоров подписан пакет из 29 документов. Главным из них стала программа развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 г. Стороны также договорились о взаимодействии в сферах борьбы с незаконной миграцией, здравоохранении, обмене предварительной информацией о перемещаемых товарах и транспортных средствах, в подготовке специалистов для работы на судах в полярных водах и ряде других направлений.