Путин: РФ искренне дорожит крепкой дружбой с Индией
Москва искренне ценит отношения крепкой дружбы с Нью-Дели, основы которой были заложены еще в середине XX в. Об этом заявил президент Владимир Путин на государственном приеме в Индии.
«Фундамент этих отношений закладывался еще в середине прошлого века, когда наша страна активно поддержала борьбу за национальное освобождение», – сказал президент.
Путин напомнил, что советские специалисты участвовали в создании крупных промышленных, энергетических и инфраструктурных объектов в Индии, а также содействовали развитию ее космических программ. Он отметил, что в этом году исполняется 15 лет с момента принятия совместного заявления, закрепившего выход двусторонних отношений на уровень особо привилегированного стратегического партнерства.
Государственный визит российского лидера проходит 4–5 декабря и включает серию встреч на высшем уровне. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал этот визит историческим, подчеркнув, что ровно 25 лет назад Путин впервые приехал в Индию как глава государства.
Российский лидер поблагодарил Моди за приглашение и возможность подробно обсудить ключевые вопросы, включая ситуацию на украинском направлении и контакты России с партнерами, в том числе США, по вопросам возможного урегулирования.
По итогам переговоров подписан пакет из 29 документов. Главным из них стала программа развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 г. Стороны также договорились о взаимодействии в сферах борьбы с незаконной миграцией, здравоохранении, обмене предварительной информацией о перемещаемых товарах и транспортных средствах, в подготовке специалистов для работы на судах в полярных водах и ряде других направлений.
После подписания документов Путин и Моди выступили перед прессой, затем российский лидер принял участие в запуске телеканала RT India. А после этого он отправился на встречу с президентом Индии Дроупади Мурму.