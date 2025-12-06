Газета
Главная / Политика /

Медведев поддержал призыв Маска к ликвидации Евросоюза

Ведомости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал заявление американского предпринимателя Илона Маска о необходимости ликвидировать Евросоюз и вернуть странам-членам полный суверенитет.

Под публикацией бизнесмена в соцсети X Медведев оставил короткий комментарий: «Именно».

Маск до этого заявил, что «ЕС должен быть упразднен, а отдельным странам должен быть возвращен суверенитет, чтобы государства могли лучше представлять свой народ». Его слова прозвучали на фоне решения Еврокомиссии оштрафовать платформу X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Американский госсекретарь Марко Рубио 5 декабря назвал такие действия Брюсселя «атакой на все технологические платформы США».

Похожие заявления Маск уже делал и раньше. 2 августа он поддержал призыв к выходу Ирландии из ЕС на фоне споров вокруг миграционной политики. Тогда предприниматель утверждал, что Евросоюз «разрушает демократию в Европе».

