Медведев поддержал призыв Маска к ликвидации Евросоюза

Маск до этого заявил, что «ЕС должен быть упразднен, а отдельным странам должен быть возвращен суверенитет, чтобы государства могли лучше представлять свой народ». Его слова прозвучали на фоне решения Еврокомиссии оштрафовать платформу X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Американский госсекретарь Марко Рубио 5 декабря назвал такие действия Брюсселя «атакой на все технологические платформы США».