Орбан анонсировал визит венгерских бизнесменов в Москву

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что крупная делегация предпринимателей в ближайшие дни отправится в Москву для обсуждения проектов с российскими партнерами. Об этом сообщает издание Telex.

По словам Орбана, визит состоится в начале декабря. Точная дата не раскрывается, но он отметил, что в делегацию войдет значительное число бизнесменов. Глава правительства подчеркнул, что в повестке поездки будут исключительно экономические вопросы. Венгрия, как заявил премьер, рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией после урегулирования украинского конфликта.

Предыдущий визит венгерской делегации в Москву состоялся в конце ноября. Тогда Орбан провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже он говорил, что встреча «открыла дверь» для двух-трех крупных сделок. Венгерский премьер назвал переговоры в Москве успешными, отметив, что «энергоснабжение Венгрии остается надежным».

