Орбан анонсировал визит венгерских бизнесменов в Москву

По словам Орбана, визит состоится в начале декабря. Точная дата не раскрывается, но он отметил, что в делегацию войдет значительное число бизнесменов. Глава правительства подчеркнул, что в повестке поездки будут исключительно экономические вопросы. Венгрия, как заявил премьер, рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией после урегулирования украинского конфликта.