Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером
Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который является зятем американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что вместе с начальником генштаба ВСУ Андреем Гнатовым и секретарем СНБО Рустемом Умеровым обсудил со своими американскими собеседниками дальнейшие шаги и форматы взаимодействия с Вашингтоном. «Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор», – подчеркнул он.
По словам Зеленского, «не все можно обсудить по телефону», поэтому он ждет подробного отчета от Гнатова и Умерова, чтобы они с командами могли детально проработать идеи и предложения.
До этого госдеп США раскрывал отдельные детали контактов Уиткоффа и Кушнера с украинской стороной. В течение двух дней они проводили встречи с Умеровым и Гнатовым, обсуждая продвижение к миру. Среди тем были и итоги переговоров Уиткоффа и Кушнера с российским руководством, возможные шаги по прекращению конфликта, рамки будущих гарантий безопасности и средства сдерживания. Кроме того, стороны обсудили восстановление Украины и потенциальные экономические инициативы.
5 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Москва ожидает, что Вашингтон поделится итогами переговоров Уиткоффа и Кушнера с украинскими представителями. 2 декабря Уиткофф и Кушнер провели в Москве пятичасовую встречу с Владимиром Путиным. По словам Ушакова, обсуждались американский план урегулирования, а также четыре дополнительных документа, переданных российской стороне.