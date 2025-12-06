Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

До этого госдеп США раскрывал отдельные детали контактов Уиткоффа и Кушнера с украинской стороной. В течение двух дней они проводили встречи с Умеровым и Гнатовым, обсуждая продвижение к миру. Среди тем были и итоги переговоров Уиткоффа и Кушнера с российским руководством, возможные шаги по прекращению конфликта, рамки будущих гарантий безопасности и средства сдерживания. Кроме того, стороны обсудили восстановление Украины и потенциальные экономические инициативы.