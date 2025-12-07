Сын Дональда Трампа допустил его выход из мирного процесса по Украине
Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что его отец может прекратить участие в урегулировании украинского конфликта, так как эта проблема не является приоритетом для американцев, передает Sky News.
Выступая на форуме в Дохе в качестве бизнес-лидера, Дональд Трамп-младший рассказал о подходе администрации к глобальной стабильности и инвестициям в оборонные технологии. Отвечая на вопрос, может ли президент Трамп выйти из мирного процесса по Украине, он сказал: «Думаю, может. Что хорошо в моем отце и что в нем уникально – вы никогда не знаете, что он сделает. Он непредсказуем».
Он пояснил, что, по его мнению, американская общественность не готова к бесконечным войнам и дальнейшему финансированию военных усилий Украины. Трамп-младший назвал банды, ввозящие наркотики в США, «гораздо более явной и насущной опасностью для Соединенных Штатов, чем все, что происходит на Украине или в России», проведя параллель с текущей «войной» администрации с латиноамериканскими наркокартелями.
При этом он добавил, что не верит в то, что Украина будет «брошена». В ходе беседы Трамп-младший также охарактеризовал Украину как «коррумпированную страну», а ее президента Владимира Зеленского он назвал «одним из величайших маркетологов всех времен», поскольку ему удалось привлечь большие объемы финансирования.
2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжались пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме. Согласно сообщениям западных СМИ, самым сложным моментом в урегулировании является отказ Украины от передачи контролируемой части Донбасса России.