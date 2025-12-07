Сын Дональда Трампа допустил его выход из мирного процесса по Украине

Выступая на форуме в Дохе в качестве бизнес-лидера, Дональд Трамп-младший рассказал о подходе администрации к глобальной стабильности и инвестициям в оборонные технологии. Отвечая на вопрос, может ли президент Трамп выйти из мирного процесса по Украине, он сказал: «Думаю, может. Что хорошо в моем отце и что в нем уникально – вы никогда не знаете, что он сделает. Он непредсказуем».