Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сын Дональда Трампа допустил его выход из мирного процесса по Украине

Ведомости

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что его отец может прекратить участие в урегулировании украинского конфликта, так как эта проблема не является приоритетом для американцев, передает Sky News.

Выступая на форуме в Дохе в качестве бизнес-лидера, Дональд Трамп-младший рассказал о подходе администрации к глобальной стабильности и инвестициям в оборонные технологии. Отвечая на вопрос, может ли президент Трамп выйти из мирного процесса по Украине, он сказал: «Думаю, может. Что хорошо в моем отце и что в нем уникально – вы никогда не знаете, что он сделает. Он непредсказуем».

Он пояснил, что, по его мнению, американская общественность не готова к бесконечным войнам и дальнейшему финансированию военных усилий Украины. Трамп-младший назвал банды, ввозящие наркотики в США, «гораздо более явной и насущной опасностью для Соединенных Штатов, чем все, что происходит на Украине или в России», проведя параллель с текущей «войной» администрации с латиноамериканскими наркокартелями.

Ушаков: формулировки будущего плана по Украине может написать зять Трампа Кушнер

Политика / Международные отношения

При этом он добавил, что не верит в то, что Украина будет «брошена». В ходе беседы Трамп-младший также охарактеризовал Украину как «коррумпированную страну», а ее президента Владимира Зеленского он назвал «одним из величайших маркетологов всех времен», поскольку ему удалось привлечь большие объемы финансирования.

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжались пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме. Согласно сообщениям западных СМИ, самым сложным моментом в урегулировании является отказ Украины от передачи контролируемой части Донбасса России.

Читайте также:Ушаков: возможная встреча Путина и Трампа не обсуждалась с Уиткоффом
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её