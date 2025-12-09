Израиль нанес удары по югу Ливана

Глава «Хезболлы» Наим Касем говорил, что группировка не сложит оружие и не откажется от борьбы. Разоружение «Хезболлы» лишит Израиль, по версии ливанского правительства, предлогов для нападения, но «враг создает новые поводы для атаки на Ливан», указал Касем. Он уточнил, что нынешнее соглашение о прекращении огня действует исключительно на юге реки Литани.