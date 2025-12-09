Газета
Израиль нанес удары по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по южным районам Ливана, где расположены населенные пункты Иззе, Румейн и Эркин, а также по району города Джиба, долине Зефта и горе Сафи. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

В результате несколько жилых домов в городе Джиба получили повреждения. О жертвах среди мирного населения пока не сообщалось.

Telegram-канал ЦАХАЛ сообщал, что Израиль нанес удары по инфраструктуре, принадлежащей шиитской группировке «Хезболла», в нескольких районах на юге Ливана. В сообщении говорится, что в ходе атак был поврежден учебно-квалификационный комплекс, используемый подразделением «Хезболлы» «для проведения тренировок и курсов для участников организации, предназначенных для планирования и осуществления террористической деятельности против военнослужащих армии обороны Израиля и гражданского населения Израиля».

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем действует с ноября 2024 г. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что это необходимо для восстановления ресурсов армии Израиля и концентрации на угрозы от Ирана и палестинской группировки «Хамас».

«Хезболла» отказалась сложить оружие

Политика / Международные новости

Несмотря на действующее перемирие, напряженность на ливано-израильской границе сохраняется уже год. 8 ноября Израиль заявил о ликвидации двух боевиков «Хезболлы» на юге Ливана, а 11 ноября израильские военные обвинили группировку в контрабанде оружия через территорию Сирии.

Глава «Хезболлы» Наим Касем говорил, что группировка не сложит оружие и не откажется от борьбы. Разоружение «Хезболлы» лишит Израиль, по версии ливанского правительства, предлогов для нападения, но «враг создает новые поводы для атаки на Ливан», указал Касем. Он уточнил, что нынешнее соглашение о прекращении огня действует исключительно на юге реки Литани.

