Великобритания ввела санкции против Дугина и «Рыбаря»
Великобритания внесла в список санкций блогера Михаила Звинчука, философа Александра Дугина и его центр геополитической экспертизы, а также военно-аналитический центр «Рыбарь». Это следует из данных на сайте британского правительства.
Были введены ограничения также в отношении Фонда защиты и поддержки прав граждан России, проживающих за границей, а также Центра геополитических исследований и информационных ресурсов «Голос» и Euromore, базирующихся в Брюсселе. Санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов, если таковые будут найдены.
19 ноября Великобритания ввела санкции против трех российских компаний и четырех граждан РФ. Шесть из этих позиций попали в список ограничительных мер из-за действий в киберсфере, а одна позиция включена в общий санкционный список антироссийских ограничений.
В тот же день Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) обновил санкционный список, включив в него пять физических лиц и семь российских организаций в рамках мер, связанных с кибербезопасностью.
В обновленный перечень вошли россияне Максим Макаров, Юлия Панкова, Александр Волосовик, Илья Закиров и Кирилл Затолокин. Все они якобы связаны с киберактивностью. Также под санкции попали российские компании Data Center Kirishi, Media Land, Media Land Technology и ML.Cloud (включая офис в Гонконге), узбекская Datavice MCHJ, британская Hypercore и сербская Smart Digital Ideas DOO.