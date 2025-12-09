Великобритания ввела санкции против Дугина и «Рыбаря»

Были введены ограничения также в отношении Фонда защиты и поддержки прав граждан России, проживающих за границей, а также Центра геополитических исследований и информационных ресурсов «Голос» и Euromore, базирующихся в Брюсселе. Санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов, если таковые будут найдены.