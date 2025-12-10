Газета
Главная / Политика /

Зеленский: у Украины не хватает сил вернуть Крым

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии возможности вернуть Крым – у Украины сейчас нет на это сил. 

«Скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Крым вошел в состав России в 2014 г. по итогам референдума, проведенного российскими властями.

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил об огромном потенциале Крыма. В августе Трамп говорил, что невозможна ситуация, при которой Крым будет отдан Украине.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что признание Крыма и присоединенных регионов должно обсуждаться в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по российско-украинскому урегулированию. 

