Зеленский: у Украины не хватает сил вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии возможности вернуть Крым – у Украины сейчас нет на это сил.
«Скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Крым вошел в состав России в 2014 г. по итогам референдума, проведенного российскими властями.
Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил об огромном потенциале Крыма. В августе Трамп говорил, что невозможна ситуация, при которой Крым будет отдан Украине.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что признание Крыма и присоединенных регионов должно обсуждаться в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по российско-украинскому урегулированию.