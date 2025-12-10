Лавров заявил о нетерпеливости США в разрешении украинского конфликта

10 декабря ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту в интервью Politico во многом, в том числе по теме членства в НАТО, территории, потерей Украиной земель, созвучны пониманию Москвы. 8 декабря Трамп рассказал Politico, как он видит конфликт на Украине, президентство Владимира Зеленского и европейскую политику. В частности, американский лидер заявил, что Россия имеет значительное преимущество в переговорах благодаря своим территориальным размерам и военной мощи. Трамп также напомнил, что идея о невступлении Украины в НАТО обсуждалась еще до прихода к власти российского президента Владимира Путина.