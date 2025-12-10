Лавров заявил о нетерпеливости США в разрешении украинского конфликта
Соединенные Штаты, прежде всего американский лидер Дональд Трамп, демонстрируют все большую нетерпеливость в отношении урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Трансляция шла на сайте верхней палаты.
По словам Лаврова, Трамп с первых дней своего пребывания в Белом доме был единственным из всех западных лидеров, кто стал проявлять понимание тех причин, которые сделали конфликт на Украине неизбежным. Министр отметил, что американская сторона активно обсуждает пути устранения первопричин противостояния.
Глава МИД напомнил, что Трамп ранее согласился с необходимостью предотвратить вступление Украины в НАТО и «вернуть из-под власти украинского режима людей, чьи права были растоптаны» Киевом.
10 декабря ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту в интервью Politico во многом, в том числе по теме членства в НАТО, территории, потерей Украиной земель, созвучны пониманию Москвы. 8 декабря Трамп рассказал Politico, как он видит конфликт на Украине, президентство Владимира Зеленского и европейскую политику. В частности, американский лидер заявил, что Россия имеет значительное преимущество в переговорах благодаря своим территориальным размерам и военной мощи. Трамп также напомнил, что идея о невступлении Украины в НАТО обсуждалась еще до прихода к власти российского президента Владимира Путина.