Главная / Политика /

Песков указал на завершение срока президентства Зеленского

Его полномочия завершены по конституции Украины, ответил «Ведомостям» представитель Кремля
Ведомости

Президентский срок Владимира Зеленского закончился по конституции Украины. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Президент [Владимир Путин] говорил на эту тему. <...> У президента Украины по конституции закончился срок, поэтому должны быть выборы», - сказал он.

На вопрос о том, может ли Москва в теории подписать мирное соглашение с Зеленским, Песков призвал вспомнить слова Путина об этом.

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Политика / Международные отношения

В ноябре Путин заявил, что Москва не видит смысла подписывать какие-либо договоренности с нынешним украинским руководством. По его словам, Киев «допустил стратегическую ошибку», отказавшись проводить выборы.

Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 г., но по нынешней конституции страны их проведение на период действия военного положения запрещается. Военное положение продлевается с февраля 2022 г. из-за боевых действий.

В июне этого года Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но сомневается в его легитимности.

