Трамп считает, что идея буферной зоны в Донбассе может сработать
Идея создания в Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны (СЭЗ) может сработать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
«Ситуация очень сложная, но она [идея] сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», – сказал американский лидер (цитата по «РИА Новости»).
В попытке привлечь на свою сторону Трампа Украина предложила создать в Донбассе демилитаризованную СЭЗ, где могли бы работать американские бизнесмены. Об этом писало Politico со ссылкой на источники.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность вынесения вопроса контроля над Донбассом на голосование или референдум. Также он подтвердил, что Вашингтон выдвинул требование вывести украинские войска с территории Донбасса и создать там демилитаризованную зону.
Кремль заявил, что не будет давать Украине передышку ради референдума. Перемирие может оказаться очередным обманом, считают российские власти.