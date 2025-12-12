Кремль не будет давать Украине передышку ради референдума

Кремль не будет давать Украине передышку ради референдумаПесков подчеркнул, что перемирие может оказаться очередным обманом
Если Украина хочет провести референдум о территории Донбасса, чтобы получить передышку, «это не пройдет». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие. Перемирие – это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов», – сказал Песков (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что России нужен именно мир.
11 декабря президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность вынесения на голосование вопроса контроля над Донбассом, подчеркнув, что решение, по его мнению, должен принимать украинский народ через голосование или референдум. Также он подтвердил, что Вашингтон выдвинул требование вывести украинские войска с территории Донбасса и создать там демилитаризованную зону.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что весь Донбасс уже является российским согласно Конституции. Он также добавил, что прекращение огня на Украине может наступить только после вывода ВСУ из Донбасса. При этом он не исключил, что в итоге в регионе не будет ни российских, ни украинских войск, но будет Росгвардия.