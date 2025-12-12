Кремль не будет давать Украине передышку ради референдума

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что весь Донбасс уже является российским согласно Конституции. Он также добавил, что прекращение огня на Украине может наступить только после вывода ВСУ из Донбасса. При этом он не исключил, что в итоге в регионе не будет ни российских, ни украинских войск, но будет Росгвардия.