Ушаков предположил, что в Донбассе не будет украинских и российских войск
Предположительно, в Донбассе не будет войск России и Украины, но будет Росгвардия. Такой вариант предположил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с «Коммерсантом», комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу вывода войск с Донбасса.
По словам Ушакова, рано или поздно территория Донбасса перейдет под полный контроль РФ – «если не переговорным путем, то военным». Помощник российского лидера отметил, что прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск.
«А что там будет потом – об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», – сказал Ушаков.
11 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о контроле над Донбассом может быть вынесен на голосование. По мнению украинского лидера, принимать решение о контроле над территориями должен народ республики. Заявление Зеленского подверглось резкой критике со стороны зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры.
8 декабря Зеленский публично отверг идею передачи земель в рамках урегулирования, заявив, что такой подход противоречит международному праву.