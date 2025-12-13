Захарова иронично ответила на инструкции ЕС по общению с дипломатами

13 декабря «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что ЕСВС направила инструкции по общению с дипломатами России в дипломатические миссии при ООН в Женеве. В документе содержатся советы по взаимодействию с российскими представителями. В них предлагается воздерживаться от участия в мероприятиях с их присутствием и избегать попадания в объективы камер рядом с дипломатами.