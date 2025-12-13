Захарова иронично ответила на инструкции ЕС по общению с дипломатами

Захарова иронично ответила на инструкции ЕС по общению с дипломатамиОна выразила мнение, что предложенные рекомендации являются полумерами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Брюсселю вместе с заявлением о 20-м пакете антироссийских санкций выпустить обращение о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, «покуда на ней остались русские».
Так дипломат отреагировала на новость, что Европейская служба внешних связей (ЕСВС) направила рекомендации по общению с российскими дипломатами в постоянные представительства стран при ООН в Женеве. По ее мнению, это полумеры.
«С нас ракета», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
13 декабря «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что ЕСВС направила инструкции по общению с дипломатами России в дипломатические миссии при ООН в Женеве. В документе содержатся советы по взаимодействию с российскими представителями. В них предлагается воздерживаться от участия в мероприятиях с их присутствием и избегать попадания в объективы камер рядом с дипломатами.
Собеседник добавил, что это уже второй подобный документ, выпущенный ЕСВС. По данным агентства, дипломаты уже ощутили последствия этих инструкций. В частности, при встрече с ними перестали подавать руки и даже попросили покинуть мероприятие, организованное другой дипмиссией.
23 октября глава евродипломатии Кая Каллас объявила, что Евросоюз официально принял новый пакет санкций против РФ. Предусмотренные списком меры, в том числе, включают новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов по территории объединения.