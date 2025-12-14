Ушаков: Зеленский «железобетонно» не сможет забрать Крым и вступить в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский «железобетонно» не сможет забрать Крым и вступить в НАТО, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин». Его цитирует ведущий Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Это железобетонно, 1 000 000%, что не получится», – сказал он.
14 декабря Зеленский заявил, что Украина откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров. Президент Украины подчеркнул, что это «уже компромисс».
4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не аннексировала Крымский полуостров, а пришла на помощь его жителям и не могла поступить иначе.
28 ноября The Telegraph со ссылкой на источники писала, что в США готовы признать контроль российской стороны над Крымом и другими территориями, занятыми Вооруженными силами РФ, чтобы прийти к соглашению о прекращении боевых действий.