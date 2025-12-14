Лукашенко подарил Трампу икону святителя Николая Чудотворца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи со спецпосланником Вашингтона Джоном Коулом передал ему подарки для первой пары США, сообщает в своем сюжете News.by.
Так, президенту США Дональду Трампу Лукашенко отправил икону святителя Николая Чудотворца. «Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная», – сказал он при передаче подарочной коробки Коулу, добавив, что Трамп очень уважает этого святого.
Меланье Трамп белорусский президент передал традиционное славянское украшение – белорусские васильки, говорится в сюжете телеканала.
Передача подарков состоялась 13 декабря. В тот же день стало известно об освобождении 123 человек, заключенных в Белоруссии, поскольку Лукашенко принял решение их помиловать. В том числе были освобождены главные лица оппозиции на выборах президента 2020 г. – экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и активистка Мария Колесникова.
Вслед за этим Коул объявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия по решению Трампа.