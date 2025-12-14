Лукашенко подарил Трампу икону святителя Николая Чудотворца

Передача подарков состоялась 13 декабря. В тот же день стало известно об освобождении 123 человек, заключенных в Белоруссии, поскольку Лукашенко принял решение их помиловать. В том числе были освобождены главные лица оппозиции на выборах президента 2020 г. – экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и активистка Мария Колесникова.