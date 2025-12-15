Белоруссия приняла план социально-экономического развития на 2026 год
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление совета министров о плане социально-экономического развития республики на 2026 г. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает «БелТА».
Документ устанавливает поквартальные значения ключевых показателей и параметров социально-экономического развития страны, а также основные показатели эффективности работы организаций. В числе приоритетных задач обозначены стимулирование инвестиционной активности, ускоренное развитие финансового рынка, технологическое развитие и обеспечение эффективной деятельности государственных организаций. Кроме того, постановлением утвержден перечень республиканских государственных нужд и определены государственные заказчики по поставкам и закупкам товаров для этих целей.
Правительство РФ в тот же день подготовило бюджетный прогноз страны на период до 2042 г., сообщили в кабмине. Документ разрабатывали с учетом национальных целей развития, определенных президентом, обязательств государства в социальной сфере, а также планов по реализации национальных проектов и государственных программ.
В основе прогноза лежат два сценария долгосрочного социально-экономического развития, подготовленные Минэкономразвития, – базовый и консервативный. В базовом варианте заложен поэтапный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении с 2026 г. в среднем на 2,1% в год. Расходная часть бюджета, согласно расчетам, к 2042 г. в реальном выражении превысит показатели 2019 г. более чем в два раза.
20 ноября Государственная дума РФ одобрила федеральный бюджет на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. в третьем, окончательном чтении, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.