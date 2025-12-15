Белоруссия приняла план социально-экономического развития на 2026 год

В основе прогноза лежат два сценария долгосрочного социально-экономического развития, подготовленные Минэкономразвития, – базовый и консервативный. В базовом варианте заложен поэтапный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении с 2026 г. в среднем на 2,1% в год. Расходная часть бюджета, согласно расчетам, к 2042 г. в реальном выражении превысит показатели 2019 г. более чем в два раза.