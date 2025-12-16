Рябков: разрешение украинского конфликта находится «на пороге»
Москва и Киев приблизились к дипломатическому урегулированию, которое может завершить длительное противостояние. Об этом в интервью телеканалу ABC News сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, стороны находятся на этапе, когда появляется реальная перспектива выхода из кризиса. Рябков подчеркнул, что спецоперации нельзя было избежать, поскольку все развивалось «в очень неправильном направлении».
В ноябре замглавы МИДа также отмечал, что США, по его оценке, демонстрируют более взвешенный подход к украинскому вопросу по сравнению с европейскими государствами.
14 декабря в Берлине прошли переговоры между делегациями Украины и США, посвященные обсуждению мирного плана. Американскую сторону представляли спецпосланник президента Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Переговоры завершились только 15 декабря.
21 ноября Вашингтон предложил мирную инициативу, состоявшую из 28 пунктов. Среди прочего документ предусматривал передачу России части территорий, предоставление Украине гарантий безопасности, а также отмену санкций в отношении Москвы. Позднее Дональд Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. В Киеве наиболее сложным аспектом называли вопрос территорий, при этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не рассматривает возможность передачи России еще не подконтрольной ей части Донбасса.