Рябков: разрешение украинского конфликта находится «на пороге»

21 ноября Вашингтон предложил мирную инициативу, состоявшую из 28 пунктов. Среди прочего документ предусматривал передачу России части территорий, предоставление Украине гарантий безопасности, а также отмену санкций в отношении Москвы. Позднее Дональд Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. В Киеве наиболее сложным аспектом называли вопрос территорий, при этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не рассматривает возможность передачи России еще не подконтрольной ей части Донбасса.