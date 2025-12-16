Бельгия вошла в число крупнейших покупателей российского газа в ЕС
Бельгия по итогам октября увеличила закупки российского газа и вошла в тройку крупнейших импортеров этого топлива среди стран Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствует анализ данных Евростата, проведенный «РИА Новости».
Согласно анализу, в середине осени поставки газа из России в Бельгию выросли в 4,3 раза и достигли 154,7 млн евро. Благодаря такому росту страна заняла третье место среди основных покупателей российского газа в ЕС.
Первую позицию сохранила Венгрия, несмотря на сокращение импорта с 232,2 млн до 213,7 млн евро. На втором месте осталась Франция, хотя объемы ее закупок уменьшились на 12% – до 162,3 млн евро.
В число крупных импортеров также вошли Греция с объемом закупок на 91,9 млн евро, Болгария – на 80,9 млн евро и Нидерланды – на 76,2 млн евро.
15 декабря Венгрия и Словакия подали иск в Суд ЕС против руководства Евросоюза. Поводом стало намерение Брюсселя добиться полного отказа стран объединения от поставок нефти и газа из России к началу 2028 г. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
10 декабря послы стран ЕС согласовали поэтапный отказ от импорта российского газа к 2027 г.