Бельгия вошла в число крупнейших покупателей российского газа в ЕС

15 декабря Венгрия и Словакия подали иск в Суд ЕС против руководства Евросоюза. Поводом стало намерение Брюсселя добиться полного отказа стран объединения от поставок нефти и газа из России к началу 2028 г. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.