Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Польши раскритиковал Зеленского накануне встречи в Варшаве

Ведомости

Президент Польши Кароль Навроцкий перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что Киев стал воспринимать поддержку Польши как должное. Об этом сообщает портал Wiadomosci.

По словам Навроцкого, у него сложилось впечатление, что украинский лидер за последние годы привык считать Польшу гарантированным союзником, с которым не требуется дополнительного диалога, несмотря на масштаб оказанной помощи.

Польский президент отметил, что Зеленский должен быть заинтересован в участии Польши в переговорных процессах, но Киев рассматривает Варшаву как стабильный ресурс и при этом активнее взаимодействует с лидерами стран Западной Европы.

Навроцкий подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать Украину, но намерена добиваться партнерского отношения. По его словам, за годы конфликта польская сторона не всегда чувствовала себя равноправным участником этих отношений.

9 декабря глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что польский лидер не планирует визит на Украину, несмотря на приглашение. 6 ноября Навроцкий заявлял, что помощь Киеву не должна ослаблять позиции Польши на международной арене.

Читайте также:Польша хочет поставить Украине МиГ-29 в обмен на технологии по ракетам и дронам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её