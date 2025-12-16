Президент Польши раскритиковал Зеленского накануне встречи в Варшаве
Президент Польши Кароль Навроцкий перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что Киев стал воспринимать поддержку Польши как должное. Об этом сообщает портал Wiadomosci.
По словам Навроцкого, у него сложилось впечатление, что украинский лидер за последние годы привык считать Польшу гарантированным союзником, с которым не требуется дополнительного диалога, несмотря на масштаб оказанной помощи.
Польский президент отметил, что Зеленский должен быть заинтересован в участии Польши в переговорных процессах, но Киев рассматривает Варшаву как стабильный ресурс и при этом активнее взаимодействует с лидерами стран Западной Европы.
Навроцкий подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать Украину, но намерена добиваться партнерского отношения. По его словам, за годы конфликта польская сторона не всегда чувствовала себя равноправным участником этих отношений.