Песков не стал комментировать возможное размещение контингента ЕС на Украине
В Кремле не будут обсуждать через прессу сообщения о возможном размещении иностранных военных контингентов на Украине после заключения мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«По военным иностранным контингентам на территории Украины позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях», – сказал представитель Кремля.
По его словам, соответствующая тема в любом случае остается предметом для обсуждений.
17 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что США и Евросоюз (ЕС) согласовали гарантии безопасности с размещением войск на Украине. Европейская часть плана предполагает размещение сил на Украине, но вне формата НАТО. Подразделения могут разместить в западных регионах страны.
15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц также заявлял, что страны ЕС и США пришли к соглашению о предоставлении украинской стороне гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора.
В августе пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Москве негативно оценивают желание разместить европейские войска на территории Украины. Он подчеркнул, что понятия «европейские военные» нет – речь идет о вооруженных силах отдельных стран, входящих в НАТО.