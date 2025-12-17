Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков не стал комментировать возможное размещение контингента ЕС на Украине

Ведомости

В Кремле не будут обсуждать через прессу сообщения о возможном размещении иностранных военных контингентов на Украине после заключения мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«По военным иностранным контингентам на территории Украины позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях», – сказал представитель Кремля.

По его словам, соответствующая тема в любом случае остается предметом для обсуждений.

17 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что США и Евросоюз (ЕС) согласовали гарантии безопасности с размещением войск на Украине. Европейская часть плана предполагает размещение сил на Украине, но вне формата НАТО. Подразделения могут разместить в западных регионах страны.

15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц также заявлял, что страны ЕС и США пришли к соглашению о предоставлении украинской стороне гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора.

В августе пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Москве негативно оценивают желание разместить европейские войска на территории Украины. Он подчеркнул, что понятия «европейские военные» нет – речь идет о вооруженных силах отдельных стран, входящих в НАТО.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте