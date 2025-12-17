Средства ПВО за три часа уничтожили 30 украинских дронов над регионами РФ
Дежурные средства ПВО за три часа уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, атаки отражали с 20:00 до 23:00 мск. 17 БПЛА было сбито над Крымом, а еще 13 – над акваторией Черного моря.
В ночь на 17 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов – 31 – было сбито над территорией Краснодарского края.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 декабря заявил, что интенсивность атак украинских БПЛА с начала года выросла с 1500 до 3700 единиц. По его словам, средняя эффективность российской системы противовоздушной обороны составляет около 97%.
Белоусов подчеркнул необходимость продолжить оснащение рубежей боевыми машинами «Панцирь» и другими зенитными ракетными комплексами ближней и средней дальности. Министр также отметил, что результаты спецоперации показывают технологическое преимущество России. Он сообщил о начале развертывания нового сегмента системы ПВО на базе FPV-перехватчиков, эффективность которых уже подтверждена.