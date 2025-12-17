Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО за три часа уничтожили 30 украинских дронов над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства ПВО за три часа уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, атаки отражали с 20:00 до 23:00 мск. 17 БПЛА было сбито над Крымом, а еще 13 – над акваторией Черного моря.

В ночь на 17 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов – 31 – было сбито над территорией Краснодарского края.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 декабря заявил, что интенсивность атак украинских БПЛА с начала года выросла с 1500 до 3700 единиц. По его словам, средняя эффективность российской системы противовоздушной обороны составляет около 97%.

Белоусов подчеркнул необходимость продолжить оснащение рубежей боевыми машинами «Панцирь» и другими зенитными ракетными комплексами ближней и средней дальности. Министр также отметил, что результаты спецоперации показывают технологическое преимущество России. Он сообщил о начале развертывания нового сегмента системы ПВО на базе FPV-перехватчиков, эффективность которых уже подтверждена.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь