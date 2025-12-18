Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям по поводу активов РФ

Банк России намерен взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых средств и упущенной выгоды. В ЦБ подчеркнули, что такое решение связано с продолжающимися попытками властей Европейского союза незаконно изъять его активы, размещенные в финансовых институтах ЕС, в том числе «путем установления бессрочной иммобилизации его активов».