Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям по поводу активов РФ
К опасениям Бельгии по вопросу использования замороженных российских активов необходимо отнестись серьезно. Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер по прибытию на саммит Евросовета.
По его мнению, соответствующее решение не должно быть принято без учета позиции Бельгии. Вместе с тем Евросоюз должен найти согласованный подход к вопросу о том, как поступить с замороженными активами РФ, добавил Штокер.
«Существует предложение Еврокомиссии, которое было рассмотрено. Я всегда говорил, что это должно происходить на основе права. Согласно той информации, которой я располагаю, это условие соблюдено», – заявил канцлер Австрии (цитата по «РИА Новости»).
Politico писало, что Евросоюз рассматривает альтернативные варианты поддержки Украины, если соглашение об использовании замороженных российских активов не удастся согласовать. По данным издания, в последние часы перед саммитом дипломаты ЕС работают над рискованным компромиссом, пытаясь спасти договоренности или найти выход из тупика.
Банк России намерен взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых средств и упущенной выгоды. В ЦБ подчеркнули, что такое решение связано с продолжающимися попытками властей Европейского союза незаконно изъять его активы, размещенные в финансовых институтах ЕС, в том числе «путем установления бессрочной иммобилизации его активов».