Зеленский предупредил о риске сокращения производства дронов без помощи ЕС
Без нового финансирования со стороны Евросоюза уже к весне Украина столкнется с резким сокращением производства беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите ЕС.
Зеленский также отметил, что нехватка финансирования отразится на возможностях наносить дальнобойные удары, в том числе по объектам российской энергетической инфраструктуры.
17 декабря The New York Times сообщила, что нынешняя неделя может стать ключевой для Европы «в формировании ее будущего». Речь идет о заседании лидеров Евросоюза, которое пройдет 18 декабря и на котором будет решаться вопрос предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 декабря заявила, что никто из лидеров ЕС не покинет саммит, пока не решится вопрос о финансировании Украины.