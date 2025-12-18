Зеленский предупредил о риске сокращения производства дронов без помощи ЕС

17 декабря The New York Times сообщила, что нынешняя неделя может стать ключевой для Европы «в формировании ее будущего». Речь идет о заседании лидеров Евросоюза, которое пройдет 18 декабря и на котором будет решаться вопрос предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 декабря заявила, что никто из лидеров ЕС не покинет саммит, пока не решится вопрос о финансировании Украины.