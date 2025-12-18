США вывели из-под антироссийских санкций семь юрлиц и два физлица
США исключили из санкционного списка в отношении России семь юридических и два физических лица. Это следует из обновленных данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Санкции были сняты с россиянина Дмитрия Бугаенко и гражданки Финляндии Евгении Дремовой. Дополнительных разъяснений по причинам этих решений американское ведомство не представило. Кроме того, из-под ограничений выведены компании Veles International Limited, Hadlerco Limited, Hi-Tech Koneisto International, 365 Days Freight Services FZCO, Etasis AS и CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.
9 декабря сообщалось, что США исключили из санкционного списка директора по работе с корпоративным бизнесом «Лаборатории Касперского» Кирилла Астрахана. А 10 декабря американские власти также продлили до 17 января лицензию, разрешающую сделки по продаже зарубежных активов «Лукойла».
17 декабря Bloomberg сообщал о подготовке новых санкций США против энергетического сектора России на случай отказа Москвы от «мирного соглашения» с Украиной. По данным издания, возможные меры обсуждал министр финансов США Скотт Бессент на встрече с группой европейских послов. В Кремле подчеркивали, что расширение санкционного режима не способствует диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые санкции вредят процессу налаживания отношений между странами.