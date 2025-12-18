США вывели из-под антироссийских санкций семь юрлиц и два физлица

17 декабря Bloomberg сообщал о подготовке новых санкций США против энергетического сектора России на случай отказа Москвы от «мирного соглашения» с Украиной. По данным издания, возможные меры обсуждал министр финансов США Скотт Бессент на встрече с группой европейских послов. В Кремле подчеркивали, что расширение санкционного режима не способствует диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые санкции вредят процессу налаживания отношений между странами.