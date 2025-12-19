Газета
Главная / Политика /

Посол РФ: Россия и Венесуэла сохраняют авиасообщение

Ведомости

Москва и Каракас продолжают сохранять авиасообщение, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над боливарианской республикой. Об этом сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в интервью газете «Коммерсантъ».

Дипломат пояснил, что у российского посольства, как и у других загранучреждений, существуют планы действий на случай различных угроз, включая возможную эскалацию конфликта между Венесуэлой и США. По его словам, такие планы регулярно отрабатываются в рамках тренировочных мероприятий.

По словам посла, авиакомпания Conviasa выполняет регулярные прямые рейсы в Россию. «[Авиакомпания] летает с интервалом один раз в неделю по маршрутам Каракас – Москва – Маргарита – Каракас и Каракас – Варадеро – Санкт-Петербург – Варадеро – Каракас», – добавил он.

В ноябре Трамп распорядился закрыть воздушное пространство над Венесуэлой и прилегающими районами. 17 декабря он заявил, что действующие власти страны признаны иностранной террористической организацией, и отдал приказ о введении полной морской блокады нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

Президент США обвинил венесуэльского лидера Николаса Мадуро в незаконном использовании нефтяных доходов, в том числе для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и других преступлений.

