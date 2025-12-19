Газета
Главная / Политика /

Путин: ЕС может захотеть изъять активы исламских стран из-за мер против ЛГБТ

Ведомости

Поводом для изъятия суверенных активов страны может быть любой предлог – стоит только начать. В частности, законы против ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в мусульманских странах, которые могут кому-то не понравиться, заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

По словам Путина, в настоящее время кому-то не нравится проведение специальной военной операции и борьба с неонацизмом на Украине, а потом «кому-то может не понравиться политика в области ЛГБТ-сообщества».

«А в мусульманских странах, в исламских странах – там много очень жестких законов по защите их традиционных, ну, по сути, наших общих традиционных ценностей. У нас нет таких законов, а там есть. Так вот вам, пожалуйста, предлог для изъятия суверенных фондов, суверенных ресурсов и денег. А почему нет? Могут и другой предмет, другой повод найти», – отметил президент.

ЦБ попросил закрыть процесс по иску к Euroclear в суде

Политика / Международные отношения

Глава государства добавил, что кроме имиджевых потерь возможны прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Он также подчеркнул, что «чего бы они не украли и как бы они это не сделали, когда-то придется отдавать». По словам Путина, Россия будет защищать свои интересы, прежде всего в судах.

«Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», – отметил Путин.

Президент РФ также назвал грабежом попытки экспроприации российских активов.

19 декабря страны Евросоюза на саммите договорились предоставить Киву кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг., отказавшись от прямого использования замороженных российских активов. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС отказался от планов по конфискации замороженных российских активов после оценки возможных последствий для европейских стран. Анализ показал, что активы частных европейских компаний в РФ превышают объем замороженных средств РФ в ЕС.

