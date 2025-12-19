Путин назвал свой график нарушением трудового законодательства

7 октября, в день рождения Путина, президент принял доклады об оперативной обстановке на фронтах от командующих группировками войск на совещании в Санкт-Петербурге. В этот же день глава государства провел серию международных телефонных разговоров. В должности президента РФ он отпраздновал уже 21-й день рождения.