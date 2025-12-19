Газета
Путин назвал свой график нарушением трудового законодательства

Президент России Владимир Путин заявил, что нарушает трудовое законодательство, поскольку заканчивает работать слишком поздно.

«Со скольки до скольки я работаю? Знаете, я достаточно поздно заканчиваю работу и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить, до скольки, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства», – отметил Путин.

На совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» президент призвал граждан соблюдать режим и рано ложиться спать, чтобы быть в форме.

7 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что в графике Путина на майские праздники в 2025 г. не предусмотрено перерывов, он будет работать до самого позднего вечера.

7 октября, в день рождения Путина, президент принял доклады об оперативной обстановке на фронтах от командующих группировками войск на совещании в Санкт-Петербурге. В этот же день глава государства провел серию международных телефонных разговоров. В должности президента РФ он отпраздновал уже 21-й день рождения.

