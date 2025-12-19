Памфилова: ЦИК обеспечит голосование украинцев в России в случае выборов
В случае проведения легитимных выборов на Украине российская сторона обеспечит возможность голосования для украинских граждан, проживающих в России. Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что при постановке такой задачи голосование будет организовано на самом высоком уровне.
В тот же день президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» отметил, что Киев не должен использовать выборы как инструмент для остановки наступления российских войск. При этом он сообщил, что Россия готова рассмотреть вопросы обеспечения безопасности проведения президентских выборов на Украине, в частности, возможность воздержания от ударов вглубь территории страны.
9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине созданы подходящие условия для проведения выборов президента. Американский лидер подчеркнул, что их отсутствие не соответствует демократическим нормам. Украинский президент Владимир Зеленский также 9 декабря заявил о готовности к проведению выборов. Глава Украины отметил необходимость внесения изменений в законодательство и принятия мер по обеспечению безопасности. 15 декабря он поручил подготовить соответствующие инициативы для организации выборов в условиях военного положения.