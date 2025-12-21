Елисейский дворец рассматривает вопрос о встрече Путина и Макрона
Елисейский дворец рассмотрит возможность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.
Оптимальный способ проведения переговоров будет определен в ближайшее время, отметил представитель Елисейского дворца.
На пресс-конференции в Каире 19 декабря по итогам переговоров с египетским коллегой Бадром Абдельати министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном по украинскому кризису возможны в случае соблюдения «элементарных навыков приличий» на фоне обвинений в адрес Москвы и Путина как единственных ответственных за ситуацию.
По итогам саммита Европейского совета Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить взаимодействие с Путиным. «Я считаю, что в наших интересах – как в интересах европейцев, так и в интересах украинцев – найти правильную форму для возобновления этой дискуссии», – отметил президент Франции.
1 июля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый с 2022 г. телефонный разговор. Его основными темами стали конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине. Стороны отметили особую ответственность Москвы и Парижа в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.