Елисейский дворец рассматривает вопрос о встрече Путина и Макрона

1 июля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый с 2022 г. телефонный разговор. Его основными темами стали конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине. Стороны отметили особую ответственность Москвы и Парижа в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.