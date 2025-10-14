Посол Франции рассказал, какие темы Париж готов обсуждать с Москвой

Дипломат напомнил, что был французским переговорщиком по СВПД. По словам де Ривьера, в 2015 г. было ясно, что общей целью для всех постоянных членов Совета Безопасности ООН стало то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Он выразил надежду, что эта цель остается общей.