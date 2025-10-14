Газета
Главная / Политика /

Посол Франции рассказал, какие темы Париж готов обсуждать с Москвой

Ведомости

Париж в целом готов обсуждать с Москвой разные вопросы, касающиеся международной политики. Об этом заявил посол Франции в России Николя де Ривьер в интервью «Ведомостям».

Дипломат отметил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает ядерным оружием по определению ДНЯО. Франция призывает российскую сторону к соблюдению обязательств в области нераспространения ядерного оружия по договору ДНЯО, подчеркнул де Ривьер. Он добавил, что у стран могут быть разные взгляды, в том числе по Ближнему Востоку.

«Тем не менее общение возможно, в том числе по вопросу ядерного оружия, т. е. по ядерному вопросу в Иране», – уточнил посол.

Дипломат напомнил, что был французским переговорщиком по СВПД. По словам де Ривьера, в 2015 г. было ясно, что общей целью для всех постоянных членов Совета Безопасности ООН стало то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Он выразил надежду, что эта цель остается общей.

29 сентября совет Евросоюза объявил о повторном введении санкций в отношении Ирана, связанных с деятельностью страны по разработке ядерного оружия. Этот шаг стал продолжением решения Франции, Германии и Великобритании. Поводом стало завершение действия резолюции Совета Безопасности ООН об отмене ограничительных мер в отношении Тегерана и последующее решение не продлевать эту отмену.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что Москва не считает процедуру возврата санкций ООН против Ирана действительной.

1 июля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый с 2022 г. телефонный разговор. Его основными темами стали конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине. Стороны отметили особую ответственность Москвы и Парижа в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.

