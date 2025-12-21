Дмитриев: разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами
Разжигатели войны не смогли сорвать переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта, которые прошли в Майами (штат Флорида). Об этом сообщил специальный представитель президента России по инвестициям и экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Не смогли, не смогли, все хорошо», – заявил Дмитриев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
21 декабря начался второй раунд дискуссий с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования, в частности, стороны обсуждают положения представленного президентом США Дональдом Трампом мирного плана. Первый раунд переговоров прошел накануне, делегацию США возглавлял спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков указал, что Москва по итогам этих переговоров рассмотрит новые предложения к мирному плану США и решит, какие инициативы можно принять, а какие «категорически нельзя».
15 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза пытаются сорвать мирные переговоры по урегулированию на Украине и втянуть Европу в конфликт с Россией. Он провел параллели с событиями после российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 г., а также после встречи президентов РФ и США на Аляске 15 августа 2025 г.
21 декабря Дмитриев также говорил, что западные СМИ проводят организованную кампанию, направленную на срыв мирных переговоров по Украине. По его словам, европейские политики продвигают идею начать войну с Россией, «скрывая ошибки в миграционной политике и наживаясь на продаже оружия через "дружественных" подрядчиков».