Путин заявил, что его шокировала гибель мальчика из Таджикистана в Одинцове

Президент пообещал Рахмону, что все виновные будут наказаны
Ведомости

Президент Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он начал с того, что выразил соболезнования главе страны и семье мальчика, который погиб во время нападения на школу в Одинцове.

«Меня шокировало это преступление», – сказал президент. Он заверил, что расследование будет полноценным, и пообещал держать в курсе таджикскую сторону.

Президент РФ подчеркнул, что совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. Путин заверил, что виновные будут наказаны в полном объеме.

Нападение на Успенскую общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского округа произошло утром 16 декабря. По данным следствия, 15-летний девятиклассник смертельно ранил ножом 10-летнего школьника и ранил охранника. Погибший мальчик был из семьи граждан Таджикистана.

18 декабря Тверской суд Москвы арестовал подростка. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). По этим статьям грозит пожизненное лишение свободы.

17 декабря министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода призвал российскую сторону провести всестороннее расследование преступления. В Душанбе отмечали, что подобные инциденты могут негативно отразиться на общественной обстановке и быть использованы радикальными националистическими группами.

