Главная / Политика /

NBC: между Рубио и Уиткоффом произошел раскол по вопросу Украины

Ведомости

В отношениях госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, занимающегося урегулированием российско-украинского конфликта, возник раскол в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на действующих и бывших американских и европейских чиновников.

Рубио и Уиткофф, по данным телеканала, стали соперниками за роль ведущего переговорщика от США. Одним из случаев, указывающих на это, стали переговоры с Украиной в Швейцарии в ноябре. Тогда Уиткофф выехал для встречи с представителями Киева раньше, что было «попыткой опередить» Рубио.

«Уиткофф не сообщил о своих планах поездки Рубио и другим сотрудникам госдепартамента, заявили три источника, расценив это как попытку Уиткоффа провести переговоры с Украиной так, как он сочтет нужным», – говорится в сообщении.

Politico: переговоры по Украине в Майами не приблизили стороны к миру

Политика / Международные отношения

Несмотря на это, Рубио успел добраться до начала переговоров и провел встречу с украинскими коллегами. Однако уже через несколько дней Уиткофф организовал встречу с украинцами в Майами без ведома Рубио, утверждают собеседники канала.

Пресс-секретарь госдепа США Томми Пиготт опроверг предположение о том, что Рубио и Уиткофф не находят общего языка. По его словам, у них тесные рабочие отношения и они являются друзьями. Рубио также сообщил на своей пресс-конференции, что «никто не предпринимает самостоятельных действий».

В ноябре Financial Times писала, что Рубио дистанцировался от спорного мирного предложения по Украине, заявив, что документ из 28 пунктов не отражает позицию администрации Трампа. 2 декабря The Times сообщила, что Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер фактически отдалили Рубио от переговорного процесса по Украине.

