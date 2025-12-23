Генштаб ВСУ признал потерю Северска
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли из Северска. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе отметили, что в районе города продолжаются интенсивные боевые действия. По данным ведомства, российские силы имеют значительное преимущество в живой силе и технике и продолжают активное наступление.
19 декабря герой России Наран Очир-Горяев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о действиях российских военных при взятии Северска и обстановке в городе после боев.
По его словам, наиболее сложной задачей было незаметно подойти к городу из-за открытой местности. «Поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно, и задача эта была выполнена», – пояснил Очир-Горяев. Штурмовые подразделения продвигались небольшими группами, накапливались на позициях и ждали команды к началу активных боевых действий.
11 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил Путину на совещании о ситуации в зоне спецоперации. Он рассказал о положении дел на севере Донецкой народной республики (ДНР) и взятии города Северск.