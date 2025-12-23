Генштаб ВСУ признал потерю Северска

По его словам, наиболее сложной задачей было незаметно подойти к городу из-за открытой местности. «Поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно, и задача эта была выполнена», – пояснил Очир-Горяев. Штурмовые подразделения продвигались небольшими группами, накапливались на позициях и ждали команды к началу активных боевых действий.