Polsat: чиновники в Гданьске пытались захватить консульство РФ
Чиновники в польском Гданьске пытались забрать здание российского генконсульства 23 декабря, но им не открыли двери. Об этом пишет Polsat со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Гданьска Изабелу Козицкую-Прус.
По ее словам, «кто-то остался на территории собственности». Козицкая-Прус заявила, что в соответствии с указаниями министерства иностранных дел Польши «попытка захвата собственности должна была произойти 23 декабря этого года».
Отмечается, что здание на улице Батория в Гданьске, в котором размещалось консульство РФ, после 23 декабря больше не находится под постоянным наблюдением полиции в связи с решением главы польского МИДа Радослава Сикорского.
19 ноября Польша объявила, что закрывает последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске. До этого, 16 ноября, в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали взрыв причиной повреждения железной дороги.
В качестве ответной меры МИД РФ принял решение закрыть генконсульство Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 г.
27 ноября пресс-секретарь польского МИДа Мачей Вевюр заявлял, что Польша своим решением о закрытии российского генконсульства не разрывает дипломатические связи с Россией. По его словам, Варшава приняла закрытие своего генконсульства в Иркутске российскими властями, так как это решение было принято по принципу взаимности. При этом он подчеркнул, что Польша не фиксирует оснований для такой позиции РФ. Дипломат также предупредил, что у Варшавы есть «несколько шагов» в запасе.