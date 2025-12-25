Polsat: чиновники в Гданьске пытались захватить консульство РФ

27 ноября пресс-секретарь польского МИДа Мачей Вевюр заявлял, что Польша своим решением о закрытии российского генконсульства не разрывает дипломатические связи с Россией. По его словам, Варшава приняла закрытие своего генконсульства в Иркутске российскими властями, так как это решение было принято по принципу взаимности. При этом он подчеркнул, что Польша не фиксирует оснований для такой позиции РФ. Дипломат также предупредил, что у Варшавы есть «несколько шагов» в запасе.