Захарова назвала фейком сообщения о желании РФ переписать пункты мирного плана

Захарова назвала фейком сообщения о желании РФ переписать пункты мирного планаBloomberg писал о планах Москвы добиться, среди прочего, ограничения численности ВСУ
Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла публикацию Bloomberg о планах России внести существенные изменения в мирный план по Украине.
«У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные», – написала дипломат в своем Telegram-канале. По ее мнению, сама формулировка «источник, близкий к Кремлю», – не более чем прикрытие для фейка.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский представил проект мирного плана из 20 пунктов, который он согласовывает с Москвой и Вашингтоном на переговорах. В нем, среди прочего, отсутствовал вывод ВСУ из Донбасса, однако России предлагалось покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, сама численность ВСУ ограничивалась «военными» 800 000 человек.
После этого ряд западных СМИ, включая Bloomberg, сообщили, что Москва рассматривает 20-пунктный план как отправную точку для дальнейших переговоров и намерена его существенно изменить. Так, агентство отмечало, что среди ключевых требований России – гарантии нерасширения НАТО, нейтральный статус Украины, ограничения на численность и вооружение украинской армии после конца конфликта, а также четкие гарантии статуса русского языка. Кроме того, писал Bloomberg, Россия требует, чтобы Украина отказалась от той части Донбасса, которая пока не занята российскими войсками.
Первый вариант мирного плана был опубликован в западных СМИ в середине ноября. Изначально он состоял из 28 пунктов, которые исходили из достигнутых Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время двустороннего саммита на Аляске «пониманий». С тех пор стороны ведут согласование пунктов договора. Последний раз переговоры по этому поводу прошли 20–21 декабря во время встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майями.