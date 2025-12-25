Захарова назвала фейком сообщения о желании РФ переписать пункты мирного плана

Первый вариант мирного плана был опубликован в западных СМИ в середине ноября. Изначально он состоял из 28 пунктов, которые исходили из достигнутых Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время двустороннего саммита на Аляске «пониманий». С тех пор стороны ведут согласование пунктов договора. Последний раз переговоры по этому поводу прошли 20–21 декабря во время встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майями.