Политика

Мединский оценил празднование Рождества на Украине 25 декабря

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что празднование Рождества 25 декабря на Украине носит скорее официальный характер и не получило широкого отклика у населения. Об этом он сказал в беседе с «РИА Новости».

«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», – отметил Мединский. По его словам, католическое Рождество, вероятно, отмечают преимущественно в западных регионах страны.

В июле 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество в стране официально отмечается по новоюлианскому календарю 25 декабря, а не в привычный день 7 января. Автором инициативы выступил сам Зеленский. Украинский депутат Ярослав Железняк пояснял, что изменение даты праздника связано с отказом от «российского наследия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда называл вакханалией и безумием изменение церковного календаря на Украине.

24 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров Украины согласовал указ Зеленского об установлении 7 января нового праздника – дня программиста. Именно его теперь будут отмечать в этот день.

