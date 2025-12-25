В июле 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество в стране официально отмечается по новоюлианскому календарю 25 декабря, а не в привычный день 7 января. Автором инициативы выступил сам Зеленский. Украинский депутат Ярослав Железняк пояснял, что изменение даты праздника связано с отказом от «российского наследия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда называл вакханалией и безумием изменение церковного календаря на Украине.