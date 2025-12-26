Венесуэла поблагодарила Москву за поддержку в защите суверенитета страны

17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что поручил блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Он объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Глава Белого дома утверждал, что страна окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет расти, а давление на Каракас продолжится до возврата США нефти, земли и других активов, которые он назвал украденными. Конкретные меры в отношении нарушителей режима блокады при этом не уточнялись.