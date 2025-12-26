Венесуэла поблагодарила Москву за поддержку в защите суверенитета страны
Венесуэла благодарна российскому правительству за поддержку «усилий президента [Николаса] Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа от угроз, агрессивных и незаконных действий администрации США в Карибском регионе». Об этом заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.
«Мы также высоко ценим ее [России] неизменную поддержку в сохранении зоны мира в Карибском регионе и в содействии экономической, политической и социальной стабильности во всем регионе», – отметил Пинто.
25 декабря президент России Владимир Путин в рождественской телеграмме Мадуро отметил, что население республики сталкивается с «беспрецедентным внешним давлением». Москва, по словам российского лидера, готова к продолжению тесного сотрудничества с Венесуэлой по вопросам двусторонней и международной повестки. Путин подтвердил солидарность страны с народом Венесуэлы.
18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Венесуэла – союзник и партнер России, поэтому Кремль считает потенциально очень опасным нагнетание напряженности в регионе. Так он прокомментировал обострение отношений Венесуэлы и США.
17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что поручил блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Он объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Глава Белого дома утверждал, что страна окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет расти, а давление на Каракас продолжится до возврата США нефти, земли и других активов, которые он назвал украденными. Конкретные меры в отношении нарушителей режима блокады при этом не уточнялись.