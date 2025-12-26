При теракте в Израиле погибли два человека
На севере Израиля палестинский боевик убил двух человек и ранил подростка. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оперативные службы и военные ведомства.
Жертвами стали мужчина и женщина, которые скончались на месте происшествия. Боевик сбил мужчину на машине, а затем напал на женщину с ножом. Также пострадал несовершеннолетний.
Нападавший – выходец с Западного берега. Его ранили выстрелом, он находится в больнице.
На фоне атаки министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал указание военным применить силу в городе Кабайтия на Западном берегу, откуда, по его словам, прибыл нападавший. Операцию планируют для «предотвращения любых дальнейших нападений». Армия обороны Израиля подтвердила, что готовится к операции в этом районе.
26 декабря военное командование Израиля сообщило, что израильский солдат-резервист накануне сбил на своем автомобиле палестинца, молившегося на обочине дороги на Западном берегу. Военное ведомство заявило, что резервист действовал «в грубом нарушении своих полномочий», его оружие было конфисковано.
23 июля кнессет (парламент) Израиля проголосовал за распространение еврейского государства на территорию Западного берега реки Иордан. Эту территорию частично контролировала Палестинская администрация. Одобренный документ является резолюцией о «распространении суверенитета Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан». В США раскритиковали голосование, МИД РФ также негативно оценил инициативу.