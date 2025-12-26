При теракте в Израиле погибли два человека

На фоне атаки министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал указание военным применить силу в городе Кабайтия на Западном берегу, откуда, по его словам, прибыл нападавший. Операцию планируют для «предотвращения любых дальнейших нападений». Армия обороны Израиля подтвердила, что готовится к операции в этом районе.