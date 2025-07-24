МИД России раскритиковал аннексию Западного берега реки Иордан Израилем
Аннексия Западного берега реки Иордан Израилем «самым негативным образом» оценивается Россией, сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.
Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что такое решение Израиля противоречит обязательствам еврейского государства в рамках «процесса Осло», а также положениям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. В МИД России исходят из того, что принятое решение не повлечет за собой практических мер со стороны еврейского государства. «В противном случае такие действия неизбежно приведут к еще большей эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта с трудно прогнозируемыми последствиями как для самого Израиля, так и для всего Ближнего Востока», – сказано в заявлении министерства.
Россия призывает к налаживанию прямых израильско-палестинских контактов, «целью которых должно стать создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем». Приоритетом процесса на Ближнем Востоке Москва считает прекращение войны в анклаве Газы, освобождение заложников и перезапуск мирного процесса.
23 июля кнессет (парламент) Израиля проголосовал за распространение еврейского государства на территорию Западного берега реки Иордан. Эту территорию частично контролировала Палестинская администрация.
Одобренный документ является резолюцией о «распространении суверенитета Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан». «За» проголосовал 71 депутат, против – 13.