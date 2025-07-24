МИД России раскритиковал аннексию Западного берега реки Иордан Израилем

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что такое решение Израиля противоречит обязательствам еврейского государства в рамках «процесса Осло», а также положениям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. В МИД России исходят из того, что принятое решение не повлечет за собой практических мер со стороны еврейского государства. «В противном случае такие действия неизбежно приведут к еще большей эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта с трудно прогнозируемыми последствиями как для самого Израиля, так и для всего Ближнего Востока», – сказано в заявлении министерства.