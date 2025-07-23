Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан

Палестинские боевики тогда предупредили, что строительство новых поселений приведет к эскалации насилия в регионе. Правящая на Западном берегу Палестинская национальная администрация заявляла, что все «еврейские поселенцы будут выведены с Западного берега, как они до этого были выселены из сектора Газа».