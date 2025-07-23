Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан
Кнессет (парламент) Израиль проголосовал за распространение еврейского государства на территорию Западного берега реки Иордан. Сейчас эту территорию контролирует Палестинская администрация. Об этом сообщил The Jerusalem Post.
Одобренный документ является резолюцией о «распространении суверенитета Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан». «За» проголосовал 71 депутат, против – 13.
Авторами инициативы выступили депутаты Смихи Ротман (Религиозная сионистская партия), Дана Иллоуза («Ликуд») и Лимора Сон Хармелеха («Оцма Йехудит»). Согласно тексту проекта, эти регионы являются «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа».
«В свете событий 7 октября (2023 г., нападение боевиков "Хамаса" на Израиль. – "Ведомости") и широкого национального консенсуса против идеи создания палестинского государства растет понимание необходимости стратегической, моральной и ориентированной на безопасность инициативы, направленной на обеспечение нашего будущего на этой земле», – говорится в тексте.
Согласно израильскому законодательству, текущий статус этих территорий, за исключением Восточного Иерусалима, обозначен как «временная военная оккупация», а законным губернатором территорий установлен Центральный командный пункт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В июле 2024 г. Израиль объявил государственной землей территорию в 1270 га на Западном берегу реки Иордан. Признанный израильским кусок земли стал самым крупным со времен соглашений в Осло, заключенных между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 и 1995 гг.
Летом 2023 г., до нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля, Тель-Авив утвердил планы строительства более 4500 единиц жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан.
Палестинские боевики тогда предупредили, что строительство новых поселений приведет к эскалации насилия в регионе. Правящая на Западном берегу Палестинская национальная администрация заявляла, что все «еврейские поселенцы будут выведены с Западного берега, как они до этого были выселены из сектора Газа».