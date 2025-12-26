Рябков: риск ядерного конфликта до конца не устранен

Рябков: риск ядерного конфликта до конца не устраненРоссия призывает США «договариваться по-настоящему»
Риск ядерного столкновения полностью не устранен, при этом Россия направляет США сигналы о готовности «договариваться по-настоящему». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По его словам, на фоне интенсификации контактов между Москвой и Вашингтоном идет деловой и предметный диалог, что снижает вероятность обострения. Вместе с тем Рябков подчеркнул, что для дальнейшего снижения рисков необходимы дополнительные усилия.
«Есть такой риск подобного столкновения, он до конца не устранен, и много очень зависит от того, как себя поведет администрация Трампа в дальнейшем», – заявил дипломат.
Рябков отметил, что Москва ожидает от администрации президента США ответственного подхода в отношениях с Россией. «Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему», – сказал он.
Кроме того, замминистра указал, что украинский мирный план, представленный лидером Украины Владимиром Зеленским, существенно отличается от параметров, которые обсуждаются в контактах с США.
Рябков также подчеркнул, что РФ не испытывает дискомфорта из-за отсутствия политических контактов с Европой и не будет упрашивать иностранные государства об их возобновлении.